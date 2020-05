Frontfaga tek lønnsvekst-kuttet frå regjeringa med ei klype salt

innenriks

Anslaget for lønnsveksten i år var kraftig barbert då regjeringa la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett denne veka. Frå ein venta vekst på 3,6 prosent i statsbudsjettet i fjor haust, meiner regjeringa no at koronakrisa vil føre til berre 1,5 prosent lønnsvekst i år.

Frontfaga, der Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) forhandlar med Norsk Industri (NHO), måtte setje årets lønnsoppgjer på pause då landet vart stengt i midten av mars. I starten av august startar dei opp att. Forbundsleiar Jørn Eggum i Fellesforbundet seier han ikkje legg det låge anslaget frå regjeringa til grunn for forhandlingane.

Stor uvisse

– Regjeringa byggjer dette på ein del forventningar som har slått til, men dei har ikkje noko betre fingerspisskjensle på korleis det blir enn nokon andre. Det er stor uvisse, særleg knytt til når ein kan forvente at verdshandelen tek seg opp att, seier Eggum til NTB.

YS-leiar Erik Kollerud seier YS ikkje held seg til anslaget til regjeringa, men vil vente på ny rapport frå Teknisk utrekningsutval (TBU).

– Det er ikkje slik at anslaga verken i statsbudsjettet, SSB eller frå Noregs Bank treffer kvar gong. Vi held oss som vanleg til arbeidet partane gjer saman i TBU i forkant av oppgjeret. Fasiten får vi når oppgjeret er over, seier han.

TBUs førebelse rapport frå februar er på grunn av koronakrisa utdatert, og utvalet kjem derfor med ein ny rapport i sommar.

Seier nei til ytterlegare utsetjing

Fleire, inkludert Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, har teke til orde for å utsetje heile oppgjeret til neste år. Det avviser Jørn Eggum kontant.

– Eg kjem ikkje til å vere med på at kapitaleigarane stikk av med det som medlemmene våre skulle hatt som den rettmessige delen sin av verdiskapinga dei har vore med på å skape, seier han.

– Sjølv om det sjølvsagt blir ein heilt annan inngang til oppgjeret i august enn vi hadde då vi starta opp i mars, så har vi bransjar som jobbar som aldri før og aldri har tent så mykje pengar, og vi har andre, som reiseliv og flybransjen, der det er heilt svart, seier Eggum.

Sjukepleiarar ser ikkje bort frå streik

Fellesforbundet har òg late seg provosere av kommunalminister Nikolai Astrups (H) utsegner om at store delar av ekstrautgiftene til kommunane knytt til koronakrisa vil bli dekt inn av lågare lønns- og prisutgifter.

– Det er ein rein provokasjon mot heltane til kvardagsslitet. Ved å skru ned lønnsanslaga så får du på papiret ei større økonomiske ramme å vise til kommunesektoren, seier Eggum.

Leiar i Sjukepleiarforbundet Lill Sverresdatter Larsen har allereie varsla at forbundet ikkje vil akseptere eit null- eller minusoppgjer i lønnsforhandlingane i år.

– Vi ventar eit tariffoppgjer som speglar den kritiske samfunnsfunksjonen og det ansvaret og den kompetansen som sjukepleiarar har, seier ho til NRK.

Ho ser ikkje bort frå at det kan bli aktuelt å ta sjukepleiarar ut i streik.

Motparten til LO og YS i frontfaga, Norsk Industri, ønskjer ikkje å kommentere saka.

(©NPK)