Fredag publiserte Folkehelseinstituttet det såkalla R-talet for første gong sidan 9. mai. Då låg det på 0,46.

I FHIs nye rapport kjem det fram at reproduksjonstalet (R-talet) etter 20. april har auka til 0,72. Det var denne dagen barnehagane opna etter at koronakrisa var eit faktum. Veka etter vart skulane opna for elevar frå 1. til 4. trinn.

Ved å rekne ut smittetalet kan FHI og helsestyresmaktene rekne seg fram til kor mange som kjem til å trenge sjukehusbehandling òg framover i tid.

