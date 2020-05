Avgjerd om nye stridsvogner kjem i 2021

innenriks

Statssekretær Tone Skogen (H) i Forsvarsdepartementet stadfestar overfor Aldrimer.no at saka vil bli lagd fram for Stortinget i 2021.

– Det er gjennomført konseptvalutgreiing og ekstern kvalitetssikring nummer 1. Det blir for tida vurdert fleire alternativ både når det gjeld talet på vogner, type og kapasitet, seier Skogen.

Medan opposisjonen lenge har ønskt å kjøpe nye stridsvogner, har regjeringa ikkje ønskt å investere før etter 2025.

Skogen seier at Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarsdepartementet innan kort tid vil avklare om arbeidet med innkjøpet skal gjerast i form av ein anbodskonkurranse, eller som eit strategisk samarbeid med ein av leverandørane.

Begge dei to leverandørane skal ha levert pristilbod eller omkringprisar til FMA, skriv Aldrimer.

Kjeldene til nettstaden opplyser at prislappen vil kome til å liggje ein stad mellom 12 og 15 milliardar kroner, inkludert levetidskostnader. Av dei to alternativa vil det tyske vere dyrare å skaffe, men billegare over heile levetida, medan det sørkoreanske vil vere billegare å skaffe, men totalt sett dyrare.

Forsvarets noverande stridsvogner, som er av typen Leopard 1 og Leopard 2A4, er over 40 år gamle og svært krevjande å halde i drift. Aldrimer skriv at dei har dårleg kampevne og vern i strid mot den nyaste generasjonen av stridsvogner, som Hæren ville ha møtt i ein mogleg konflikt.

(©NPK)