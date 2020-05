Arbeidstilsynet varslar pålegg etter dødsulykke i vindpark

innenriks

Obduksjonsrapporten viser at 47-åringen døydde av klem- og støytskadar under arbeidet i Tonstad Vindpark i Sirdal kommune på Agder.

Stavanger Aftenblad skriv fredag at Arbeidstilsynet konkluderer med at Tonstad vindpark ikkje følgde sin eigen tryggingsplan, og at dårlege lysforhold og mangel på oversikt under arbeidet med flytting av vindturbinar medverka til ulykka.

I rapporten kjem det òg fram at hovudentreprenør Siemens Gamesa, som leverer vindmøllene til Tonstad vindpark, mangla ein arbeidsinstruks for å handtere utstyret som vart brukt ved flytting av vindturbinane.

– Vi jobbar med å setje oss inn i rapporten, slik at vi kan gi eit tilsvar innan fristen 18. mai. Det er sett i verk ei rekkje tiltak for alle verksemder på anlegget for å handtere dei problemstillingane som Arbeidstilsynet peikar på i rapporten sin. Vi finn det ikkje rett å seie noko meir nett no, seier kommunikasjonsansvarleg Henriette Sarah Holberg, som representerer Tonstad Vindpark.

