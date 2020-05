Siv Jensen avviser ultimatum om kvoteflyktningar

innenriks

«Siv Jensen med ultimatum til regjeringa», skreiv VG tysdag kveld.

I saka kom det fram at talet på kvoteflyktningar må ned for at Framstegspartiet skal støtte statsbudsjettet for 2021. I dag tek Noreg imot 3.000 kvoteflyktningar per år.

Men no kjem det fram at det likevel kan vere rom for forhandlingar.

– Eg har ikkje brukt ordet ultimatum. Eg har stilt krav, sa Jensen i Politisk kvarter på NRK torsdag.

– Det er ikkje sånn ein forhandlar. Framstegspartiet vil jo gå inn i forhandlingar med ei liste med krav som vi ønskjer å ha igjennom. Og så er det forhandlingane som avgjer om vi blir samde eller ikkje, forklarte ho.

På spørsmål om kva Frp vil gjere viss partiet ikkje får gjennomslag for kravet, svarte Jensen slik:

– Då får vi ta stilling til det, viss den situasjonen skulle oppstå.

