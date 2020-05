Regjeringa ignorerte vedtak om maritim krisehjelp

innenriks

– Det er krise i reiarlag langs heile kysten. Dette er ikkje tida for å avlyse tiltak, seier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen på Stortinget til NTB.

Han meiner det vil vere svært viktig å leggje til rette for investeringar i nye skip no, i kombinasjon med gode kondemneringsordningar for å få fjerna gamle skip i nærskipsfarten.

I krisepakkane Stortinget har vedteke i vår, blir regjeringa pålagd ei rekkje tiltak for å møte koronakrisa i norsk økonomi.

Regjeringa har i revidert nasjonalbudsjett gjennomført dei fleste vedtaka, men altså ikkje alle.

Høgare avskrivingssats

Stortinget påla 31. mars regjeringa å etablere ei eiga skattemessig saldogruppe for skip, utanfor tonnasjeskattordninga, i nærskipsfart med ein avskrivingssats på 20 prosent, mot dagens 14 prosent.

– Ei slik mellombels endring av avskrivingsreglane vil nettopp gjere det meir gunstig å investere i nye skip no, seier Gjelsvik.

Men Finansdepartementets vurdering er at vedtaket vil vere trøblete vurdert mot statsstøtteregelverket i EØS, vanskeleg å avgrense og ha liten effekt.

– Framlegget vil komplisere skattesystemet og gi potensielt særs høge administrative kostnader målt mot nytten av framlegget for støttemottakarane. Departementet tilrår derfor at framlegget ikkje blir gjennomført, heiter det.

Det blir samtidig opna for at ei ny saldogruppe med auka sats for avskriving kan innførast på eit seinare tidspunkt.

Nullutsleppsbåtar

Også eit stortingsvedtak om at regjeringa skal komme med forslag til korleis det «offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter», manglar oppfølging i revidert nasjonalbudsjett.

– Hurtigbåtar forureinar i mange tilfelle meir enn fly. Samtidig er mange små samfunn langs kysten heilt avhengige av hurtigbåtane, seier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

– Det er uhaldbart at regjeringa overser Stortingets vedtak og forseinkar arbeidet med å få på plass utsleppsfrie hurtigbåtar.

Sesongbedrifter

Både Sp og Frp har dessutan etterlyst ei løysing for sesongbedrifter, noko Stortinget òg har kravd.

– Vi er svært utolmodige på vegner av spesielt sesongbedriftene som slit ekstra, og som må ha på plass tiltak som treffer, seier Frps Sylvi Listhaug.

Følgjande varsel kjem i revidert nasjonalbudsjett:

«Det vil også bli presentert en egen modell for sesongbedrifter, men den blir først implementert i forbindelse med søknadsrunden for mai.»

Følgt opp mykje

Samtidig har regjeringa kvittert ut mange av Stortingets bestillingar.

* Det blir sett av milliardar til kommunar og fylkeskommunar for å dekkje sviktande skatteinngang, utgifter til Nav og helse og sviktande inntekter frå kollektivtransport.

* Ei eiga olje- og gasspakke som skal stimulere til auka aktivitet på norsk sokkel.

* Ordning for permitterte forlengd ut oktober for å sikre inntekt.

* 400 millionar for å hjelpe sårbare barn.

* Grøn omstillingspakke i slutten av mai, der kravet om forslag for å kutte utslepp på norsk sokkel må følgjast opp.

* Regjeringa foreslår ein ny modell for opsjonsskattlegging for oppstartsselskap. Det blir at lagt opp til alle personar tilsett i selskap som kvalifiserer, kan nytte ordninga. I dag er den avgrensa til personar tilsette etter 1. januar 2018.

