Politiet vil ikkje tvinge 17. mai-feirande nordmenn til å følgje koronaråd

innenriks

Det er likevel viktig at folk held fram med å følgje råda, seier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

– Vi har ikkje mannskap til det. Vi har ikkje heimlar til det. Og vi ønskjer heller ikkje desse heimlane. Vi vil ikkje vere eit slikt politi som går inn med makt for å få folk til å følgje rådet frå styresmaktene, seier ho til avisa.

Bjørnland seier ho håper politiet kan bidra til at det blir ein trygg og hyggjeleg 17. mai-feiring.

– Vi kjem til å prioritere nærvær, der vi har opplysningar, om at det kjem til å samlast folk, seier ho.

Politidirektøren peikar på at det først og fremst arrangøren som har ansvar for at folk overheld dei overordna føringane frå helsestyresmaktene.

