Politiet får halde fram ransakinga av huset til Tom Hagen i Lørenskog

– Retten legg til grunn at dei ransakingane og undersøkingane som no blir gjorde har ein annan karakter og intensitet enn dei ransakingane som er utførte tidlegare, og slik sett er det ikkje avgjerande at politiet har fått tilgang til bustaden tidlegare, heiter det i rettsavgjerda til tingretten.

Hagen har uttrykt ønske om å flytte tilbake i bustaden i Sloraveien 4 i Lørenskog etter at han vart lauslaten frå varetekt førre veke.

Forsvararen hans, advokat Svein Holden, meiner politiet ikkje held seg innanfor rammene i lova når etterforskarane ikkje vil frigi eigedommane.

– Saka blir etterforska som eit svært alvorleg lovbrot, mest sannsynleg eit drap, alternativt ei bortføring. Dette tilseier i utgangspunktet at rørte må tole betydelege inngrep før desse kan vurderast som uforholdsmessige.

– At ein slik gjennomgang av bustaden medfører ei stor tilleggsbelastning for Tom Hagen – i tillegg til andre belastningar som han har vore utsett for – er ikkje tvilsamt, skriv tingretten vidare.