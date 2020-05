Opposisjonen pålegg regjeringa å halde liv i fødeavdelinga i Kristiansund

innenriks

Senterpartiet, Framstegspartiet og SV fekk ikkje med seg Arbeidarpartiet på å verne fødeavdelinga i Kristiansund permanent. I staden slutta dei tre partia seg til Ap-forslaget om ei mellombels løysing. Også MDG og Raudt stemde for.

I oppfordringsvedtaket heiter det at Stortinget ber regjeringa «sørgje for at fødeavdelinga i Kristiansund består inntil fødeavdelinga ved det nye sjukehuset på Hjelset er i drift».

Frp og Senterpartiet hadde òg foreslått at Alta skulle få ei fødeavdeling, men dette forslaget fekk ikkje fleirtal.

