Kraftig auke i symptom på angst og depresjon under koronakrisa

innenriks

Funna er baserte på ei representativ undersøking av 10.084 vaksne i Noreg, melder NRK. Forskarane såg på dei tre første vekene med smitteverntiltak.

– Til liks med under tidlegare større pandemiar ser vi ein klar auke i angst- og depresjonssymptom, seier Omid Ebrahimi, som er stipendiat ved psykologisk institutt på UiO.

Han har leidd studien.

– Det er veldig viktig å nemne at for dei aller fleste vil dette vere forbigåande når tiltaka gradvis blir letta på, men for nokre vil desse symptoma ha langtidskonsekvensar, og dette skal vi følgje med på vidare, seier Ebrahimi til NRK.

Kirkens SOS melder samtidig om ein auke på 25 prosent i talet på førespurnader samanlikna med same periode i fjor. Talet på personar som ringjer til nødtelefonen med sjølvmordstankar, har dobla seg.

(©NPK)