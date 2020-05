Det blir 17. mai-arrangement på Slottsplassen likevel

innenriks

Klokka 13 skal det nemleg føregå ein fellessynging av nasjonalsongen over heile landet. Då skal NRK sende direkte frå eit arrangement på Slottsplassen, der Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, Det Norske Solistkor og dessutan representantar frå andre kor vil vere til stades.

På pressekonferansen på onsdag om koronasituasjonen bad helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) publikum halde seg unna området rundt Slottsplassen, som er stengt for publikum. Slottet har fått unntak frå forbodet mot forsamlingar på over 50 personar for å halde arrangementet.

– Dei andre reglane for offentlege arrangement gjeld. Det skal vere minst ein meters avstand, det skal vere mogleg med god handhygiene, arrangøren skal ha oversikt over kven som skal vere til stades, og det skal vere gode smitteverntiltak, seier Høie.

Solberg i Oslo

Statsminister Erna Solberg pleier å reise heim til Bergen på 17. mai. På grunn av dei spesielle omstenda i år held ho seg i Oslo og er mellom anna med på fellessynginga av nasjonalsongen klokka 13, opplyser Statsministerens kontor til NTB.

På Stortinget blir dagen markert ved at Grunnlova blir opp henta frå sikringskvelven, noko som skjer svært sjeldan. Etter krigen har Grunnlova berre vore framme i 1989 og i 2014. Ho blir henta ut av kvelven klokka 9.45 og kan følgjast på nett.

Pop-up-kor og kortesjar

Politiet vil ha situasjonstilpassa beredskap i Oslo på nasjonaldagen, men forventar at publikum vil klare å følgje reglane sjølv.

– Vi har ei forventning om at folk no er så godt opplyste, at dei veit å rette seg etter tilrådingane til styresmaktene for å hindre smittespreiing, seier stabssjef Harald Nilssen ved Oslo politidistrikt.

Også Høie har understreka at han trur det norske folk er innstilte på å følgje koronaråda òg på nasjonaldagen.

– Vi håper folk er med og feirar, men den klare oppfordringa er at folk skal halde seg heime, seier leiar Pia Farstad von Hall i 17. mai-komiteen i Oslo til NTB.

Ei rekkje serveringsstader held ope.

– Men det er jo ein søndag, så då er det alkoholreglar for søndagar som gjeld, seier ho.

Kortesjar og veteranbilar

I dei største byane blir det i stor grad lagt opp til at feiringa kjem til folket.

I Oslo blir det båtparade i fjorden, medan veteranbilar og korps sørgjer for stemning i bydelane. I Bergen skal ein kortesje med brannbilar, veteranbilar, buss og lastebilar med scene køyrer rundt i bydelane.

I Trondheim skjer mykje digitalt, og det blir halde ei rekkje talar og musikkinnslag. Dagen blir avslutta med konsert med Trondheim Symfoniorkester. I Tromsø held kommunen livesendingar frå feiringa, ifølgje iTromsø.

17. mai-sendingar på TV

NRK og TV 2 skal formidle den spesielle nasjonaldagen til det norske folket. Nadia Hasnaoui og Christian Strand tek imot gjester frå klokka 7.50 til klokka 17 på takterrassen på Marienlyst, medan Olav Viksmo-Slettan og Kaja Figenschou er programleiarar for NRKs 17. mai-sending på radio.

TV 2 starten feiringa klokka 7 med «God 17. mai Norge» på Aker Brygge. Desta Marie Beeder og Espen Fiveland er programleiarar, før Yvonne Fondenes og Rune Kjos overtek frå Operataket til klokka 17.30.

(©NPK)