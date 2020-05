Politiet: – Har eit klart bilde av motivet til Tom Hagen

innenriks

Det stadfestar påtaleansvarleg Haris Hrenovica overfor TV 2.

– Vi har sjølvsagt gjort oss opp ei meining knytt til motiv, men det er noko som blir verande i etterforskinga, seier Hrenovica, som seier politiet har eit klart bilde av motivet.

Kva motivet skulle vere, ønskjer han ikkje førebels å gå inn på.

Førre veke vart det klart at lagmannsretten var usamd i vurderinga til politiet om at det er skilleg grunn til å mistenkje Tom Hagen for å vere involvert i drapet på kona. Dermed vart han lauslaten frå varetektsfengsel.

Forsvararen til Hagen, advokat Svein Holden, har ført ransakinga til politiet av heimen til Hagen og det at dei ikkje ønskjer å gi han tilgang, inn for retten.

Det er venta at Nedre Romerike tingrett vil kunngjere ei rettsavgjerd om ransakinga torsdag morgon.

