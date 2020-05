Noreg lettar på koronatiltak – EØS-borgarar kan igjen besøkje familie

innenriks

Også EØS-borgarar som eig fast eigedom i Noreg, medrekna fritidsbustad, og som skal besøkje denne, får lov til å komme inn i landet, skriv VG.

Justisminister Monica Mæland (H) opplyser til avisa at departementet kontinuerleg jobbar med å finne den riktige balansen mellom omsynet til smittevern og andre viktige samfunnsomsyn. Når smittesituasjonen opnar for det, vil dei lette på bortvisingsreglane.

– Derfor er eg glad for å kunne seie at vi i dag har vedteke at fleire EØS-borgarar som normalt kunne reise inn i Noreg, no kan reise hit igjen. Det betyr at fleire familiemedlemmer til EØS-borgarar, og EØS-borgarar som er familiemedlemmer til norske borgarar, no kan reise til Noreg, skriv ho i ein e-post.

Lempinga på tiltaka gjeld òg EØS-borgarar som skal besøkje mindreårige barn, ektefelle eller sambuar eller det mindreårige barnet til ektefellen eller sambuaren i Noreg, og dessutan mindreårige EØS-borgarar som skal besøkje forelder i Noreg.

Mæland understrekar at karantenereglane framleis gjeld, og at alle som reiser inn i Noreg, må ta omsyn til dei til kvar tid gjeldande reglane om karantene.

Ifølgje Justisdepartementet trer forskrifta i verk straks.