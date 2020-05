Nord-Noreg og Austlandet får det beste 17. mai-vêret

innenriks

– Nord-Noreg ser ut til å få det beste vêret, Troms og Finnmark særleg. Vi ventar lågtrykksaktivitet i sør, og det kjem nok til å gå mest ut over Vestlandet og Trøndelag og fjellområda, seier vakthavande meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB.

Thaule understrekar at det varierer litt når på dagen det blir best. Også i Nordland er det venta fint vêr på nasjonaldagen.

Over heile landet blir det likevel stort sett litt kaldare enn det bruker å vere 17. mai.

Vindfullt, men fint på Austlandet

Det skal ikkje bli så vanskeleg å få flagga å vaie i vinden på Austlandet. Det er meldt fint vêr og ingen nedbør, men det kan vere lurt å finne ly for vinden.

– Det blir liten og stiv kuling i fjellet og langs kysten, seier Thaule.

NRK og TV 2 startar 17. mai-sendingane sine høvesvis klokka 7.50 og klokka 7. Blir vêret som varsla, kan det nok bli fleire sjåarar i Trøndelag og på Vestlandet enn på Austlandet.

– Grått og vått

– Sør i Trøndelag og Vestlandet får mest nedbør i Sør-Noreg. Det blir stort sett nedbør heile dagen. Ikkje frykteleg store mengder, men det blir ikkje ein veldig god dag, seier Thaule.

Faren for regn er òg til stades i Møre og Romsdal. Nedbøren vil komme som sludd eller snø langs kysten.

– Det blir grått og vått. I fjellet kjem nedbøren som snø, seier Thaule.

Sol i sør

I Rogaland er det òg stor risiko for at bunaden blir våt under 17. mai-feiringa i år.

På Sørlandet er det derimot meldt finare vêr. I Kristiansand er det venta 10 grader og skya opphaldsvêr. Også her kan det bli litt meir vind enn det 17. mai-sveisen vil setje pris på.

