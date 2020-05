Kraftig fall i nybustadsalet – frykt for masseoppseiingar

innenriks

Alle pilene peikar nedover for bustadprodusentane. No åtvarar administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mot dramatiske konsekvensar og masseoppseiingar viss utviklinga held fram og ingenting blir gjort.

– Det kan bli ganske svart for næringa, sa han i samband med framlegginga av apriltala onsdag.

Så mange som 34.000 arbeidsplassar kan ha forsvunne frå byggjenæringa når dei neste ti månadene har passert, viss ikkje rammene til Husbanken blir auka med 25 milliardar kroner og staten stiller opp med garantiordningar for den delen av næringa som byggjer leilegheiter, poengterer han.

Brutale tal

– Dette er relativt brutale tal, for å seie det varsamt. Vi vil få masseoppseiingar viss dette held fram. Vi er derfor djupt, djupt skuffa over at regjeringa enno ikkje har forstått at vi treng husbankmidlar no. Vi kan ikkje vente til hausten, sa Jæger med tilvising til forslaget til revidert nasjonalbudsjett som vart lagt fram tysdag.

Apriltala til bustadbyggjarane viser ein salsnedgang på 45 prosent samanlikna med april i fjor. Det samla salet av nye bustader så langt i år er 29 prosent lågare enn i same perioden i fjor.

Talet på igangsette byggjeprosjekt var i april 32 prosent lågare enn i april i 2019, medan den samla igangsetjinga så langt i år er 11 prosent lågare enn i fjor.

Ber om 25 milliardar

Det einaste lyspunktet er at salet og igangsetjinga av fritidsbustader så langt i år har auka med 10 prosent samanlikna med den tilsvarande perioden i fjor. For april var salet derimot 9 prosent lågare enn i april 2019, igangsetjinga 35 prosent under april i fjor.

Jæger reknar med at auka husbankrammer på 25 milliardar kroner vil sikre finansiering av 10.000 nye bustader og reknar 3,4 årsverk per bustad. Bustadbyggjarane ber òg om ei statleg garantiordning som gjer at berre 30 prosent førehandssal er nok før ein går i gang med nye leilegheitsprosjekt.

– Eg håper at Stortinget tek fatt i dette og klart kjem med relativt store midlar. Vi ber på våre kne, sa han.

(©NPK)