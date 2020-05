Høgre størst på ny måling

innenriks

Høgre held fram veksten etter å ha gjort eit byks på heile 8,5 prosentpoeng i april. Frå april til mai aukar oppslutninga med ytterlegare eitt prosentpoeng på målinga Opinion har laga for FriFagbevegelse, Dagsavisen, og ANB.

For Framstegspartiet og Senterpartiet er målinga mindre lystig lesing. Frp fell med to prosentpoeng til 9,6 prosent, medan Sp fell med 1,7 prosentpoeng til 12 prosent. Det er det lågaste nivået for Senterpartiet sidan desember 2018.

Venstre går òg knapt tilbake på maimålinga, medan resten av stortingspartia opplever vekst. Arbeidarpartiet veks til liks med Høgre med eitt prosentpoeng til 26,7.

Regjeringspartia Venstre og KrF er framleis under sperregrensa. Også Raudt ligg under, for tredje månad på rad, medan MDG veks til 5,6 prosent.

Trass i veksten til Høgre viser mandatutrekninga at eit borgarleg fleirtal er eit stykke unna. Dei fire partia i den borgarlege blokka ville fått 74 mandat, som er tolv færre enn det ein treng for fleirtal på Stortinget. Dei tre raudgrøne partia SV, Ap og Senterpartiet får 84, og er dermed avhengig av Raudt eller MDG for fleirtal.

Oppslutninga til partia (endring frå april i parentes): Høgre: 28,3 (+1,0), Ap: 26,7 (+1,0), Sp: 12,0 (-1,7), Frp: 9,6 (-2,0), SV: 6,6 (+0,7), MDG: 5,6 (+0,9), Raudt: 3,7 (+0,1), KrF: 3,6 (+0,6), Venstre: 2,7 (-0,3), Andre: 1,3 (-0,1)

Målinga er gjennomført av Opinion mellom 5. og 10. mai på bakgrunn av 970 telefonsamtalar. Feilmarginen varierer frå 1 til 3 prosentpoeng og er størst for dei største partia.

(©NPK)