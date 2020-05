Frelsesarmeen fryktar koronarestriksjonar gir auka kriminalitet

innenriks

– Lauslatne har vorte sleppte ut i eit svart hol, og situasjonen vil vere krevjande i lang tid framover, seier Martine Howden i Frelsesarmeens prosjekt «Mellom oss» til Dagsavisen.

Ho viser til at koronatiltak har ført til at innsette har mista to månaders moglegheit til å førebu lauslating. Alle permisjonar har vore stansa, ingen innsette har fått gå på jobb, og ingen innsette har fått få besøk av verken familie eller oppfølgingstenester.

Frelsesarmeen meiner det fører til høgare risiko for tilbakefall til rus og kriminalitet.

– Bør ikkje norske styresmakter sørgje for å fullføre sluttperioden av ein rehabiliteringsprosess og tilby tett oppfølging i sluttfasen når ein er så nær målet om å komme tilbake til samfunnet? I staden står vi no i fare for at mange rett før «mål» får tilbakefall til rus og kriminalitet – og høgare sannsyn for ein ny runde med soning for mange, seier Howden.

