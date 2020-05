Fleire frivillige organisasjonar framleis utan krisetiltak

innenriks

– Når vi veit at store taxfree-kjeder som tek ut utbytte i Tyskland, og veskebutikkar i Akersgata som sel luksusvarer, får titals millionar kroner i statleg støtte under krisa, då er det absurd at regjeringa ikkje klarer å følgje opp ein marsjorde om å gi til frivillige som står på for andre, sa Ap-politikar Anette Trettebergstuen (Ap) frå talarstolen i Stortinget onsdag.

Ho bad statsminister Erna Solberg (H) svare på kvifor det ikkje vart sett av pengar til frivillige foreiningar, lag og andre som fell utanfor kriseordningane i det reviderte nasjonalbudsjettet tysdag. Dette har nemleg Stortinget bede regjeringa om å gjere.

– Vi får ikkje på plass alt. Vi jobbar døgnet rundt i departementa, men vi har det på lista og kjem tilbake til det, svarte statsministeren. Ho påpeika at det er utfordrande å lage ei ordning som treffer rett for alle desse aktørane.

– Ikkje moralsk fordømming

Folkehøgskulane, Målungdommen, speidarane og bruktbutikkar som Fretex er blant dei som fell utanfor støtteordningane som er innførte til no, ifølgje Trettebergstuen.

– Det verkar som denne regjeringa er oppteken av å redde nokre arbeidsplassar føre andre, sa ho.

Statsministeren svarte med å be Trettebergstuen om å leggje vekk den moralske peikefingeren i debatten om kven som får støtte.

– Jobbar er jobbar og arbeidsplassar, sa ho.

– Ein av dei tinga eg synest bra med dei krisepakkane vi har laga, er at vi ikkje har komme med noka moralsk fordømming over aktiviteten ein driv med, slik eg opplever at låg under kommentaren til Trettebergstuen no.

– Treffer ikkje

Ifølgje Frivillighet Norge har dei frivillige organisasjonane tapt inntekter mellom anna frå medlemsavgifter, treningsavgifter, innsamlingsaktivitetar, pengegåver og frå sponsor- og reklameinntekter.

– Regjeringa har inga eiga kontantstøtte for det frivillige, men utvidar arrangementsstøtta til kultur- og idrettsorganisasjonane. Denne treffer ikkje organisasjonar med inntekt under 25.000 kroner dei siste tre månadene, og dekkjer berre tapte inntekter knytte til arrangement, skriv samarbeidsforumet i ei pressemelding.

(©NPK)