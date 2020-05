Bistandsadvokaten imponert over far og stemor til Manshaus

innenriks

På tredje dag av rettssaka mot terrortiltalte Philip Manshaus gav faren og stemora til tiltalte forklaringane sine.

– Det er nær umenneskeleg det dei går igjennom alle saman, all den tid saka er såpass spesiell der ein står i den situasjonen at ein har mista eit barn og eit anna har øydelagt livet sitt, seier Hein Bæra til NTB.

Ho er imponert over korleis dei har handtert situasjonen.

– Det er ein forferdeleg vanskeleg situasjon. Det er det for alle dei rørte. Eg er imponert over korleis dei har klart å stå i retten i dag og gi frå seg grundige forklaringar.

Dei fleste vitneforklaringane har vorte gitt på videolink frå eit anna rom i tingretten. Men både stemora og faren til tiltalte gav forklaringane sine i sjølve rettssalen.

– Det er covid-19 som gjer at vi er i denne kunstige situasjonen. Så eg håper inderleg at vi vil halde fram med å føre viktige vitne direkte for den dømmande rett.

(©NPK)