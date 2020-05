Avinor tapte nesten ein halv milliard i første kvartal

innenriks

Resultatet frå selskapet etter skatt i første kvartal enda på minus 476 millionar kroner, mot minus 48 millionar kroner på same tid i 2019, ifølgje kvartalsrapporten som selskapet la fram onsdag.

Dei forklarer det kraftige resultatfallet med bortfall av trafikk og inntekter ved lufthamnene på grunn av koronasituasjonen og reiserestriksjonane.

Avinor, som driv dei fleste flyplassane i Noreg, hadde i overkant av 2,1 milliardar kroner i driftsinntekter første kvartal, mot nesten 2,6 milliardar kroner i same perioden i fjor.

I ei pressemelding onsdag ettermiddag opplyser selskapet at dei har gjennomført fleire kostnadsreduserande tiltak. Mellom anna har selskapet stengt ni flyplassar i perioden 18. mars til 1. juni.

– Avinor har god kontroll over sin eigen smittesituasjon, drifta og den løpande beredskapen. Avinor har òg permittert folk, og over 550 tilsette er no varsla om at dei blir permitterte heilt eller delvis. I tillegg har dei øvste leiarnivåa frivillig gått med på lønnsreduksjon i tre månader, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i ei børsmelding.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringa å løyve eit tilskot på inntil 4,2 milliardar kroner til selskapet, og dessutan å gi eitt års utsetjing på avdraga på Avinors statsgjeld.

9,7 millionar passasjerar reiste over lufthamnene til Avinor i første kvartal i 2020. Dette er ein reduksjon på 21 prosent får den tilsvarande rapporteringsperioden i 2019. Passasjerbortfallet i april var på ikkje mindre enn 91 prosent mot 2019-tala.

