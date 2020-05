Øystre Slidre veks frå nyttår – kommunegrensa blir endra

innenriks

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser i ei pressemelding om justeringa av kommunegrensa mellom Vestre og Øystre Slidre.

Fylkesmannen i Oppland fekk spørsmålet om grensejustering for Skjelgrenda på bordet i 2016.

Innbyggjarane har kortare veg til kommunale tenester i Øystre Slidre, og barna i grenda har i over 30 år gått på skule og barnehage i nabokommunen. No har departementet vedteke at grensa skal flyttast.

Kommunalminister Nikolai Astrup seier at departementet har lagt vekt på demokratiske rettar.

− Dei får tenester frå Øystre Slidre, og derfor meiner vi det er naturleg at dei får høve til å påverke vedtaka i den same kommunen, seier Astrup.

Grensejusteringa trer i kraft 1. januar 2021.

(©NPK)