Økonomiprofessor meiner lakseavgifta til regjeringa er uheldig

Ho leidde utvalet til regjeringa som skulle vurdere ein ny skatt på havbruk. Fleirtalet i utvalet foreslo ein grunnrenteskatt basert på den ekstra inntekta selskapa har av å bruke norske fjordar til merdane sine. Men det har lenge vore klart at ein slik skatt ikkje ville få fleirtal på Stortinget. Oppdrettsnæringa har jobba iherdig for å få ein slik skatt skrinlagt.

I staden la finansminister Jan Tore Sanner (H) tysdag fram eit forslag om ei produksjonsavgift på 40 øre per kilo fisk.

– Eg meiner ei slik avgift har mange uheldige sider ved seg. Ho knyter seg ikkje til lønnsemda, berre til salsinntektene. Ho vil stå fast uansett om ein går med overskot eller underskot. Det meiner eg er ei uheldig utforming av ein skatt, seier Ulltveit-Moe til NTB.

Ho tek likevel høgde for den usikre situasjonen koronakrisa har skapt og vil ikkje vere for krass i kritikken av at forslaget ho meiner er det beste, no er skrinlagt.

– Alle forslag som kjem no, må ein sjå i lys av den økonomiske krisa vi står inne i. Det er ikkje noko naturleg tidspunkt for å introdusere ein skatt som gir ei betydeleg skjerping.

Bra fordelingseffekt

Regjeringas lakseavgift er anslått å gi 500 millionar kroner i inntekter, som skal gå til kommunane der oppdrettet går føre seg. Forslaget Ulltveit-Moe og utvalsfleirtalet la fram, ville gitt staten og kommunane opptil 7 milliardar kroner i inntekter i året. Ein slik grunnrenteskatt ville vore gull verd nettopp i krisetider, meiner Ulltveit-Moe, som er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.

– Utan tvil. Grunnrenteskatt har veldig positive konsekvensar for fordelinga, seier ho.

Næringa har i årevis har hatt svært god lønnsemd. Suksessen heldt langt fram inn i 2020, takka vere låg kronekurs i første kvartal, skreiv Dagens Næringsliv 19. mars.

Ulltveit-Moe er likevel fornøgd berre med at det kjem eit forslag om ein ny skatt no, og ho håper det førebur grunnen for meir omfattande skattlegging seinare.

– Eg håper at det at ein i det heile innfører ei form for særskatt, kan vere byrjinga på noko anna, seier ho.

– Svekt konkurranseevne

Bransjeorganisasjonen Sjømat Noreg er svært letta over at grunnrenteskatten no er parkert.

– Forslaget frå fleirtalet i havbruksutvalet ville dramatisk svekt konkurransekrafta til den norske havbruksnæringa og i tillegg stimulert til auka investeringar i andre land. Næringa treng føreseielege og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre Noreg arbeidsplassar og eksportinntekter, det legg regjeringa no opp til, seier administrerande direktør Geir Ove Ystmark på nettsidene til organisasjonen.

– No håper vi at også Stortinget tydeleg konkluderer med at grunnrenteskatten blir lagd bort, legg til han.

Stor motstand

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikkje vere med på at dei ekstra milliardane ein grunnrenteskatt ville gitt, ville komme godt med i krisetider

– Det som kjem godt med, er at havbruksnæringa legg til rette for vekst og sysselsetjing langs kysten, seier han til NTB.

Han opplyser at regjeringa droppa grunnrenteskatt fordi det var stor motstand mot det både i næringa og blant partia på Stortinget.

– Det er mange parti som har markert at dei ikkje ønskjer det. Derfor har vi lagt bort forslaget om ei grunnrenteskatting og foreslår i staden ei produksjonsavgift, seier Sanner til NTB.

Han meiner forslaget om ei produksjonsavgift vil gi føreseielege vilkår for havbruksnæringa og for kommunane som legg til rette for ho. Vertskommunane har dei siste åra fått inntekter frå sal av lakselisensar på auksjon, men desse svingar frå år til år.

Regjeringa har også foreslått at staten skal få ein større del av auksjonsinntektene, på kostnad av kommunane, til kraftige protestar frå opposisjonspartia SV og Sp.

– Dei gir med den eine handa og tek med den andre. Men det kjem ikkje til å gå gjennom i Stortinget, slår SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes fast.

