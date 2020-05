Tunnelulykka på Filipstad hamnar i retten

innenriks

Bane Nor godtok delar av bota på 10 millionar kroner, men nekta straffskuld. No har statsadvokat Kristin Natasha Røhne oversendt saka i sin heilskap til pådømming vidare i rettssystemet, skriv Aftenposten.

Tre ungdommar kom seg inn på eit togområde på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. 15 år gamle Even Warsla Meen døydde etter å ha fått støyt, medan dei to andre vart kritisk skadde.

4. mars ila Oslo statsadvokatembete Bane Nor eit førelegg på 10 millionar kroner for brot av jernbanelova ved manglande sikring av området, og dessutan for ved aktløyse å ha forårsaka nokons død og for aktlaust ha påført nokon ein betydeleg skade.

Bane Nor vedtok førelegget for manglande sikring, men ikkje for å aktlaust ha forårsaka nokons død eller betydeleg skade.

– At saka i sin heilskap er oversend til pådømming held vi oss sjølvsagt til. Vi førebur oss no på vidare behandling, seier Nina Aasmundsen, leiar for ekstern kommunikasjon i Bane Nor.

