Stortinget kan opne oljepengekrana endå meir

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legg regjeringa opp til å hente nesten 420 milliardar kroner frå Oljefondet. Det er 176 milliardar meir enn i det opphavlege statsbudsjettet for 2020 og 174,4 milliardar kroner meir enn i fjor.

Men stortingsfleirtalet, beståande av Arbeidarpartiet, Frp, Senterpartiet og SV, er ikkje framandt for å bruke endå fleire oljemilliardar, mellom anna for å hindre smertefulle kutt i kommuneøkonomien og sikre arbeidsplassar.

– Må bruke meir

– Eg trur vi må rekne med at vi må bruke endå meir oljepengar for å kome igjennom denne krisa og sikre flest mogleg arbeidsplassar, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug til NTB.

Heller ikkje Aps Hadia Tajik ser bort frå at det kan bli nødvendig å auke oljepengebruken endå meir.

– Det er ein svært høg pengebruk. Men det er òg derfor Arbeidarpartiet meiner vi må halde att i gode tider. Det er for å ha meir pengar å gå på når det er krisetider. Og det er ingen tvil om at det er nettopp krisetid vi er i, seier ho.

Det same understrekar Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad.

– Eg trur alle partia er samde om at vi må bruke meir oljepengar for å sikre arbeidsplassar. Det er betre å gjere det no enn at bedriftene går konk. Med den grunngivinga trur eg nok at atskillege parti, også Senterpartiet, vil akseptere å bruke meir oljepengar enn det regjeringa legg opp til, seier Arnstad til NTB.

– Puslete

Raudt og SV går endå lenger og meiner regjeringa, trass i rekordauken, legg opp til ein «puslete» oljepengebruk. SVs Kari Elisabeth Kaski er særleg uroleg for kommunar som no må kutte i budsjetta til barnehagar, skular og sjukeheimar som følgje av bortfall av store inntekter

– Det er ingen tvil om at den bruken av oljepengar som regjeringa legg opp til, er for liten i møte med den krisa vi står overfor, seier ho til NTB.

– Vi får kvar dag førespurnader frå fortvila kommunepolitikarar som sit og må kutte. Og dei får inga draghjelp av dette budsjettet. Det er ikkje nok pengar på bordet, slår Kaski fast.

– Misforstått

Raudt-nestleiar Marie Sneve påpeikar at ein ikkje må la seg blende av auken.

– Dette kan sjå ut som mykje pengar, men revidert budsjett ligg berre 2 promille over Stoltenbergs handlingsregel. Viss regjeringa meiner dette er full krisemobilisering, viser det at dei har misforstått alvoret i krisa, seier ho.

