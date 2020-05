SV: Fryktar sterkt for kommuneøkonomien

innenriks

– Det som har kome av nyheiter så langt, er deprimerande. Når det gjeld kommuneøkonomien, er det på langt nær tilstrekkeleg, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Dette er velferda vår. No er ho i ei alvorleg krise, og regjeringa stiller ikkje opp, seier ho og peikar på at finansminister Jan Tore Sanner (H) har uttala at det vil vere lang veg tilbake for norsk økonomi, medan kommunalminister Nikolai Astrup seier at kommunane kjem til å få auke i inntektene til neste år.

– Bodskapen frå regjeringa heng ikkje saman, seier Kaski.

Ho er ikkje overraska over ein nær dobla bruk av oljepengar til neste år.

– Dette blir berre første delen av rekninga. Det vil kome meir, seier ho.

