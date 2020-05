SMK: Ingen konkrete tiltak som opnar for sommarferie i utlandet

innenriks

Noreg og sju andre land med låg koronasmitte har i to videotoppmøte diskutert ein «sikker korridor» som gjer det mogleg å reise mellom landa, skriv Aftenposten.

Avisa viser til den greske nettsida til statsministeren. Forutan Noreg er det snakk om Danmark, Hellas, Israel, Austerrike, Singapore, Tsjekkia og Australia.

Tysdag ettermiddag opplyser likevel SMK at gruppa ikkje diskuterte konkrete tiltak for grenseopning, skriv VG.

– Statsministeren i Hellas orienterte mellom anna om greske ønske om å finne løysingar for turistsesongen, men gruppa diskuterte ikkje konkrete tiltak for grenseopning, skriv statssekretær Ingvild Stub i ein e-post til VG.

– For Noreg er det naturleg å koordinere seg med dei nordiske landa og delta i felleseuropeiske diskusjonar. Statsministeren sa elles på pressekonferansen torsdag førre veke at nordmenn må belage seg på at ferien blir i Noreg, seier Stub vidare.

EU-kommisjonen kan kanskje gi næring til håp om ein utanlandsferie når han i morgon truleg kjem med råd og ein plan for at EU-land opnar grensene til land med liknande risikoprofil. Det viser ein leken versjon av EU-planen, skriv Aftenposten, som viser til The Guardian.

Fredag kjem regjeringa med oppdaterte reiseråd for Noreg.

