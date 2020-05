Regjeringa vil kjøpe nettbrett og telefonar så innsette kan halde kontakt med pårørande og advokat

innenriks

Det blir foreslått å løyve 7 millionar kroner til dette i revidert nasjonalbudsjett.

Innsette har ikkje tilgang til eigen mobiltelefon eller nettbrett slik at dei kan ha digital kontakt med sine eigne.

– Kontakt med pårørande er viktig for dei innsette under soning og for å unngå uro i fengsla, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Innkjøp av sikra IKT-utstyr som nettbrett og telefonar har vorte nødvendig for å la dei innsette halde kontakt med pårørande og advokat, samtidig som Kriminalomsorga tek vare på dei pålagde smittevernomsyna, seier Mæland.

