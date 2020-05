Regjeringa vil gi 10 millionar til oppfølging opp Nav-sakene

innenriks

Det kjem fram i forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Midlane skal fordelast mellom påtalemakta, Gjenopptakingskommisjonen, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen.

– Fleire har truleg vorte urett straffedømde. Det er viktig å setje Den høgare påtalemakt og Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker i stand til å handtere sakene for å sikre at feila kan rettast opp så raskt som mogleg, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Ho seier regjeringa ventar at Statens sivilrettsforvaltning vil få fleire saker om erstatning etter straffeforfølging, slik at denne òg må styrkjast.

(©NPK)