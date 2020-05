innenriks

– Det vart varsla at endringa ville kome i samanheng med eit opplegg for kommuneøkonomien i kommuneproposisjonen for 2021. Regjeringa varslar no at ein tek sikte på å redusere den maksimale eigedomsskatten for bustad og fritidsbustad frå 2022, heiter det i revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettet blir lagt fram seinare tysdag.

(©NPK)