Permisjonsordninga foreslått forlengd

– Det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for seg no. Vi treng òg meir tid til å tenkje over kva vi skal gjere på lengre sikt, for vi veit lite om korleis arbeidsmarknaden og norsk økonomi vil vere i haust, seier arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Maksimal periode med fritak for lønsplikt er 26 veker i ein periode på 18 månader. Tidlegare var permisjonsordninga forlengd ut juni.

Det er i samband med revidert nasjonalbudsjett at regjeringa foreslår å forlengje perioden med fritak for lønnsplikta til arbeidsgivaren under permisjon og dagpengeperioden for permitterte.

Mange koronapermitterte

Bedriftene får dermed ikkje rekninga for permisjonsperioden før i november, noko som kan hindre dei i å måtte seie opp tilsette.

Isaksen (H) seier vidare at regjeringa er klar over at forlenging av permisjonsperioden kan ha uheldige konsekvensar ved at bedrifter held på tilsette som det ikkje er realistisk å ta tilbake i jobb.

Sidan 12. mars, då mange av dei mest omfattande tiltaka vart innførte for å avgrense smittespreiinga av koronaviruset, har det kome inn totalt 433.900 søknader om dagpengar. Av desse gjeld 378.800 dagpengar ved permisjon.

Parat nøgde

Så langt i år er det kome inn totalt 472.800 søknader om dagpengar. I heile fjor kom det inn 160.500.

Arbeidstakarorganisasjonen Parat er glade for at regjeringa no vil utvide ordninga.

– Koronakrisa har ført til at mange no er permitterte og utan ei slik utviding som vi no får, ville mange av desse vorte sagde opp. No håpar vi samfunnet sakte kjem tilbake til eit normalt nivå og at denne utvidinga gjer at mange utover sommaren og hausten kan kome tilbake på jobb, seier Parat-leiar Unn Kristin Olsen.