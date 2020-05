Norske samtalar med fleire land gir håp for sommarferie i utlandet

innenriks

Noreg og sju andre land med låg koronasmitte har i to videotoppmøte diskutert ein «sikker korridor» som gjer det mogleg å reise mellom landa, skriv Aftenposten.

Avisa viser til nettsida til den greske statsministeren. Forutan Noreg er det snakk om Danmark, Hellas, Israel, Austerrike, Singapore, Tsjekkia og Australia.

Aftenposten har prøvt å få ein kommentar frå Statsministerens kontor, men har førebels ikkje fått svar.

I tillegg kan EU-kommisjonen kanskje gi næring til håp om ein utanlandsferie når dei i morgon truleg kjem med råd og ein plan for at EU-land opnar grensene til land med liknande risikoprofil. Det viser ein leken versjon av EU-planen, skriv Aftenposten, som viser til The Guardian.

Fredag kjem regjeringa med oppdaterte reiseråd for Noreg.

