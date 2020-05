innenriks

Ifølgje kanalen skal ein stad mellom 1,6 og 2 milliardar gå til kommunane, medan fylkeskommunane får 0,4 milliardar.

Det auka støtta skal gjere kommunane i stand til å levere nødvendige tenester så lenge koronasituasjonen varer, meiner regjeringa.

Tala blir presenterte tysdag i kommuneproposisjonen for 2021. Der legg regjeringa fram politikken sin for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommande året.

