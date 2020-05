Melby uroa over barnehage- og skuledeltaking i Oslo aust

innenriks

Tysdag besøkte kunnskapsminister Guri Melby (V) Ammerudlia barnehage på Grorud i Oslo saman med ordførar Marianne Borgen. Bodskapen var mellom anna at det er trygt å sende barna i barnehagen og til skulen.

I Oslo varierte oppmøtet i barnehagane frå 93 prosent i vest (bydel Ullern) til 51 prosent i aust (bydel Stovner) etter gjenopninga, viser tal frå Oslo kommune.

– Eg vil oppmode alle foreldre til å la barna få kome tilbake til vennene, lærarane og resten av personalet i barnehagen og på skulen. Det er kjempeviktig både for læring, språkutvikling og trivsel, seier Melby.

I rapporteringa til kommunane til fylkesmennene blir det meldt om fleire årsaker til at barn ikkje er tilbake i barnehagen og på skulen. Sjukdom, frykt for smitte eller at barnet eller eit søsken eller foreldra er i risikogruppa, er dei vanlegaste årsakene.

Melby seier det er viktig at barnehagane og skulane er i kontakt med foreldre og føresette som kanskje ikkje kjenner det norske samfunnet så godt, eller som ikkje meistrar norsk fullt ut.

Ammerudlia blir vist fram som eit godt døme på ein barnehage som har tett kontakt med minoritetsspråklege foreldre.

(©NPK)