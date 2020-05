innenriks

– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at elles levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs medan dei ventar på inndriving. Der er derfor heilt nødvendig at vi styrkjer namsmannen, seier ho til avisa.

Namsmannen kan inndrive pengekrav med tvang eller gjennomføre tvangssal.

Forslaget om dei ekstra stillingane kjem fordi Justis- og beredskapsdepartementet ventar at tiltaka i samband med koronapandemien vil føre til ein ekstraordinær auke i saker hos namsmannen i 2020.

