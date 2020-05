LO: Skuffande svakt av regjeringa

innenriks

– Den viktigaste jobben no er å få over 400.000 arbeidsledige eller permitterte nordmenn tilbake i jobb, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

LO meiner forslaget frå regjeringa om å utvide den mellombelse permisjonsordninga ut oktober er eit skritt på vegen, men ikkje nok. Dei meiner høvet til å permittere må utvidast til tiltaka er fasa heilt ut.

– Det vil bidra til å skape tryggleik for bedrifter og tilsette. Permisjonsperioden må utvidast til 52 veker, og dei mellombelse permisjonsreglane bør no blir utvida til 1. januar 2021, seier LO-leiaren.

LO meiner arbeidsmarknadspolitikken treng eit løft, noko dei meiner manglar i budsjettet.

– Det er oppsiktsvekkande at det ikkje blir lagt opp til ei styrking av arbeidsmarknadstiltaka no, sjølv om regjeringa seier dei kjem tilbake til det seinare. Vi treng langt fleire tiltaksplassar, auka ressursar til Nav for oppfølging og ei særleg tilrettelegging for kompetansehevande tiltak, seier LO-leiaren.

