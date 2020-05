Ikkje fleirtal for merking av varer frå okkupert område

innenriks

Ordbruken var til dels kraftig då Stortinget behandla forslaget tysdag.

– Dette er den utrøyttelege kampen til Arbeidarpartiet og SV om å gjere Israel til den største banditten på jordkloden, sa Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Han peika på at israelske bedrifter på Vestbreidda gjer kvardagen til titusenvis av palestinske arbeidarar betre, og at investeringar sikrar arbeidsplassar.

– Venstresida overser korleis palestinarane blir radikaliserte, blir indoktrinerte og bruker religiøs fanatisme og fundamentalisme, sa Tybring-Gjedde.

– Bør følgje EU

SV og Ap viste til at Noreg bør følgje opp avgjerda frå EU-domstolen og innføre merking av matvarer produsert i israelske busetjingar på okkupert område.

Bakgrunnen for forslaget var at forbrukarar skal ha rett til å få vite kvar varet har opphavet sitt for å kunne ta eit informert val om dei ønskjer å kjøpe den.

Petter Eide (SV) understreka at det ikkje er snakk om eit forbod, og dermed ingen boikott av israelske varer.

– Dei som ser mellom fingrane på brota Israel gjer mot folkeretten her, svekkjer ikkje berre saka til palestinarane, men også saka til Noreg fordi å svekkje folkeretten er avgjerande viktig i ein større samanheng, sa han.

Informerte forbrukarar

Marianne Marthinsen frå Arbeidarpartiet viste til at Noreg rett nok ikkje er rettsleg forplikta til å følgje EU-domstolen, men at vi normalt gjer det. Ho åtvara mot at debatten hamnar i gamle, innøvde spor i ei slik sak.

– Dette er ikkje ein debatt for eller imot boikott av Israel. Det er ein debatt om forbrukarane skal kunne ta informerte val. Ikkje berre om helse, økonomi og sosiale forhold, men kva gjeld etiske vurderingar og internasjonale rettslege forpliktingar, sa ho.

(©NPK)