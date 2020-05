Frp krev skattekutt for å støtte Sanners «koronabudsjett»

innenriks

– Eg reknar med at det snarleg kjem ein invitasjon frå regjeringspartia, og døra vår er open for forhandlingar, seier Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

– Men det er klart, vi har tydelege krav som vi må få gjennomslag for, for at vi kan stille oss bak eit revidert budsjett, åtvarar ho.

Finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug skal leie Framstegspartiet i forhandlingane med regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF i Stortinget.

– Det ser ut til at regjeringa undervurderer kor hardt koronakrisa rammar norsk økonomi, seier ho.

Sukker, tobakk og alkohol

Listhaug har ikkje tenkt å stille absolutte krav før forhandlingane, men lovar at ho vil køyre eit «knallhardt løp» for å sikre Frp-gjennomslag.

Frp-nestleiaren gjer det klart at det ikkje blir aktuelt å vere med på å utsetje det planlagde kuttet i eigedomsskatten, slik regjeringa no har foreslått.

– Det ser vi på som ein aldri så liten provokasjon, seier ho.

Eit anna krav frå Frp er betre rammer for olje- og gassnæringa enn det regjeringa har foreslått. Listhaug peikar òg på behov for å ta opp att normal drift i helsevesenet og behov for ei ordning for sesongbedriftene.

For å styrkje norsk næringsliv varslar ho kamp for avgiftskutt på varer som lokkar nordmenn til å handle i Sverige.

– Sukkeravgift, emballasjeavgift, tobakksavgift og alkoholavgift er viktig å sjå på, seier Listhaug.

Dramatisk bodskap

Finansminister Jan Tore Sanner (H) hadde ein dramatisk bodskap i kofferten då han orienterte Stortinget om det reviderte budsjettet tysdag. Han viste til at aktiviteten i mange næringar har stoppa opp, og at éin av sju er arbeidslause.

– Denne krisa er annleis enn dei førre. Og ho er både brattare og djupare.

– I haust budsjetterte vi med eit overskot på 255 milliardar kroner, inkludert oljeinntekter og fondsinntekter. No kan vi få eit underskot på 124 milliardar kroner, konstaterte han.

I budsjettet blir bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Noreg anslått å falle med 4 prosent i år. Lønsveksten blir anslått til 1,5 prosent, medan den registrerte arbeidsløysa hos Nav vil auke til 5,9 prosent.

– Tala fortel oss at vi er inne i ein eksepsjonelt vanskeleg periode for norsk økonomi, og prognosane viser eit dystert bilete. Samtidig kunne det vore verre, fordi dette er ikkje blant dei mest negative anslaga, seier DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland til NTB.

Samtidig trur regjeringa at veksten vil ta seg opp til mellom 4 og 7 prosent neste år, men anslaga er usikre.

Sprengjer grenser

Samtidig sprengjer oljepengebruken alle grenser. Nesten 420 milliardar oljekroner i budsjettet svarar til ein oljepengebruk på 4,2 prosent.

Regjeringa var i første fase av krisa i midten av mars oppteken av inntektssikring, permisjonsregelverk, utsett skatt, lånegarantiar og kontantstønad til bedrifter.

Tysdag kom ei rekkje nye tiltak. Sanner trekte fram nye milliardar til kommunane, ein halv milliard til utdanning, tiltak på fleire hundre millionar kroner for sårbare barn og Nav og milliardstønad til Avinor og kollektivselskapa.

Han peika på målretta tiltak for vekstselskap, togselskap, luftfart, kultur, det frivillige, idrett, bryggjeri og prosessindustri.

Og i slutten av mai kjem ein ny krisepakke med tiltak for å skape meir aktivitet, den såkalla fase 3.

