Forsvararen seier det ikkje er sikkert Tom Hagen vil la seg avhøyre

innenriks

– Vi må ta ei fortløpande vurdering om han skal gå i avhøyr når retten slår fast at det ikkje eingong er skilleg grunn til mistanke. Hagen har eit ønske om bidra til å løyse saka, men med det utgangspunktet politiet har no, så er det ikkje gitt at han skal i avhøyr. Politiet har førebels ikkje bede om nye avhøyr, seier Hagens forsvarar, advokat Svein Holden, til VG.

Politiet gjennomførte berre to korte avhøyr av Hagen før han vart lauslaten frå varetekt fredag førre veke, om lag to og ei halv veke før den opphavlege fengslingsperioden gjekk ut.

Ifølgje VG hadde politiet nøye planlagt korleis dei skulle avhøyre Hagen utover i fengslingsperioden, først med ei innleiande fri forklaring følgd av avhøyr der han ville vorte konfrontert med bevis.

Fredag vart han altså lauslaten frå varetekt, og han har ikkje vore i nye avhøyr sidan. Drapssiktinga mot han blir halde oppe, har politiet understreka. Hagen er sikta for å ha drepe eller medverka til drap på kona, Anne-Elisabeth Hagen, som framleis ikkje er funne.

(©NPK)