Demonstrantar krev at regjeringa hentar flyktningbarn i Hellas

Med 600 bilde av barnesko og plakatar av folk som støttar oppropet, møtte ei handfull demonstrantar opp på plenen framfor Stortinget tysdag morgon.

Demonstrantane, med tidlegare frivillige som initiativtakarar, kravde at regjeringa no takkar ja til Tysklands invitasjon til å bidra med å evakuere dei mest sårbare barna frå Moria-leiren i Hellas.

Saka skulle eigentleg vore behandla i Stortinget tysdag, men er utsett medan EU-landa jobbar med å finne ei felles løysing.

– Vi er bekymra for at det blir for lite og for seint, derfor er vi her, seier barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk til NTB.

91 kommunar har vedteke at dei støttar oppropet om å hjelpe barna vekk frå Moria. Halvparten av dei har ifølgje Brubakk sagt at dei har kompetanse og kapasitet til å ta imot barna.

– Det betyr at det er rom for eit ganske betydeleg tal barn, og det bør inn i vurderingane til politikarane seier ho.

Demonstrantane har hatt fleire markeringar både ute og på nett dei siste månadene.

– Eg tenkjer dagleg på barn eg har møtt som ikkje har tid til det sommelet vi ser. Vi krev handling, og vi gir oss ikkje før barna er i tryggleik.

