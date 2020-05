Berre halvparten bruker smitteappen aktivt

innenriks

Folkehelseinstituttet skulle gjerne sett at talet på aktive brukarar var høgare, men meiner likevel det er ein god start, ifølgje NRK.

– Vi har eigentleg ikkje sett eit eksakt mål, vi har sagt at sånn cirka litt over halvparten bør laste han ned og ta han i bruk, men vi er veldig sikre på at jo fleire, jo betre, og at vi òg får god nytte av ein lågare del, seier fungerande assisterande direktør Gun Peggy Knudsen.

Nord-Noreg har klart færrast brukarar. Her har éin av fem lasta ned appen. I Tromsø, som er ein av tre testkommunar, er berre 17.000 av dei 77.000 innbyggarane i byen aktive brukarar.

