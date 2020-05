Vegen ut av krisa: Fem fallgruver Sanner vil unngå

innenriks

Fase 1 i krisehandteringa handla om hjelp til inntektssikring og fase 2 om å sikre at levedyktige bedrifter held seg flytande og bremse det økonomiske fallet.

Tiltakspakken i fase 3, som truleg kjem 29. mai, handlar om å få hjula i gang igjen.

– Når vi går frå fase 2 til fase 3, kan vi ikkje gi gass samtidig som det blir halde på bremsen med smitteverntiltak. Derfor må tiltaka vere tilpassa den situasjonen som vi er i, seier Sanner til NTB.

Fryktar proteksjonisme

Tysdag legg finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett, som også inneheld ei rekkje krisetiltak. Sanner trekkjer no fram fem fallgruver han meiner Noreg må styre unna i innhentinga etter pandemiherjingane i økonomien.

– Det første vi må unngå, er at offentleg sektor blir endå større, på kostnad av arbeidsplassar i privat sektor, seier Sanner.

– Og vi må unngå at arbeidsløysa bit seg fast, og at fleire fell varig ut av arbeidslivet.

I tillegg trekkjer finansministeren fram desse tre hovudutfordringane:

* Unngå at statleg kapital fortrengjer privat kapital.

* Unngå at framtidige generasjonar må ta ein for stor del av rekninga for krisehandteringa.

* Unngå at handel og samarbeid blir erstatta av proteksjonisme og tilbakeslag for internasjonalt samarbeid.

Ekstreme utslag

På det meste var godt over 400.000 nordmenn «koronapermitterte», eit tal som no har gått ned til 260.000.

Men det er eit ope spørsmål kor mange av dei permitterte som vil ha ein jobb å gå til når krisa er over. For hotell og restaurant, reiseliv, luftfart, oljenæring og leverandørindustri trur ekspertane at krisa vil vare i månader og år snarare enn dagar og veker.

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at arbeidsløysa kjem opp i i overkant av 6 prosent i år, og at ho deretter vil falle litt, men ikkje lågare enn 5 prosent i 2023.

Satsing på kompetanse er blant Sanners svar på utfordringa. I revidert nasjonalbudsjett kjem ein utdanningspakke på 500 millionar og 4.000 nye studieplassar.

– Vi må leggje til rette for at fleire som har vorte permitterte eller arbeidsledige, også kan styrkje kompetansen sin så dei står sterkare i arbeidslivet framover, seier han.

Open for lønnstilskot

Samtidig har LO komme med to konkrete forslag: å auke permitteringsperioden frå 26 til 52 veker, og dessutan å innføre lønnstilskot for å få fleire tilbake i jobb.

Sanner avviser ingen av dei og viser til eit ekspertutval som no vurderer dei tiltaka som alt er innførte, korleis dei skal fasast ut og kva dei eventuelt skal erstattast med.

– Eg er open for å diskutere ulike tiltak. Vi har ein diskusjon om forlenging av permitteringsordninga. Å ha framleis høg merksemd rundt inntektssikring for dei som fell ut, er viktig, og òg korleis vi kan stimulere til sysselsetjing, seier han.

Sanner viser til at regjeringa allereie har varsla kutt i arbeidsgivaravgifta, eit tiltak som vil gi 6 milliardar i skattelette for næringslivet.

– Tiltaket blir sett inn i mai og juni for å ta ned kostnaden med å få folk tilbake i arbeid, i den perioden der vi opnar opp, seier han.

