Universitetstilsette krev krisepakke i revidert nasjonalbudsjett

– Vi har hatt ein dugnad. No er den over. Vi må sikre at undervisningstilbodet til hausten blir godt nok, og dette må ikkje gå på kostnad av den fysiske eller psykiske helsa til dei tilsette, seier jussprofessor Malcolm Langfjord til Khrono.

Den 12. mars stengde universiteta og høgskulane i landet, og tilsette måtte gå over til å undervise digitalt. Det er usikkert kor lenge dette kjem til å halde fram.

Saman med kollegaer ved Universitetet i Oslo peikar Langfjord derfor på fleire tiltak som må setjast i verk når hausten kjem. Dei etterlyser òg ein krisepakke på meir enn utdanningspakken på 500 millionar som er lova i revidert nasjonalbudsjett.

– Dersom ein skal ha fysisk undervisning til hausten kan ein ikkje ha det med så mange studentar i same auditorium som ein har hatt til no. Då klarer ein ikkje å halde regelen om ein meter avstand, seier Langford.

Studentane må dermed delast i mindre grupper, og det trengst fleire tilsette til å undervise dei, påpeikar professoren, som også understrekar at dei vitskapleg tilsette må få tid til å forsking og formidling.

– Ein må avlaste tilsette. Sjølv har eg nesten ikkje forska i det heile på to månader, seier han til Khrono.

