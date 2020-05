UDI måtte kjøpe fleire asylmottaksplassar på grunn av koronakrisa

innenriks

I april søkte 35 personar om asyl i Noreg, ifølgje NRK.

– Det kan hende at vi går inn i ein periode der talet på asylsøkjarar blir lågare enn vanleg. Men det kan òg hende at det kjem ein ny auke seinare, fordi det har demt seg opp ein kø av asylsøkjarar som no ikkje kan krysse grensene på grunn av koronarestriksjonane i Noreg og resten Europa, seier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK.

For å ha godt nok smittevern måtte UDI utvide kapasiteten.

– Mange av mottaka våre var fulle og trongbudde. Fleire bebuarar delte dusj og bad. For å sørgje for godt nok smittevern måtte vi spreie bebuarane meir. I tillegg måtte vi gjere det mogleg å gjennomføre isolasjon og karantene ved behov, fortel Forfang.

I Larvik er det etablert eit mottak med inntil 200 plassar etter ein anbodskonkurranse i påska.

