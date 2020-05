Tusenvis av elevar vender tilbake til skulebenken

innenriks

Ni av ti foreldre svarar at dei vil sende barna sine tilbake på skulen når han opnar, medan om lag éin av ti er uvisse, ifølgje undersøkinga Norsk koronamonitor utført av Opinion.

Fleire har vorte positive dei siste vekene.

– For det første opplever nok mange at det er krevjande å ha barna heime, så av reint praktiske årsaker er det betre å sende barna tilbake. For det andre har ein tillit til at situasjonen blir handtert på ein god måte av styresmaktene, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion til VG.

