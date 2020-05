Toga skal gå nesten som normalt i sommar

innenriks

Trafikken skal gå som normalt på dei fleste jernbanestrekningane – med unntak av delar av Østfoldbanen og Drammens-/Spikkestadbanen, som blir halde stengt òg denne sommaren. Det kjem mellom anna av utbygging av Follobanen, Østfoldbanen og vedlikehald på jernbaneinfrastrukturen.

– Vi treng samanhengande arbeidsperiodar over fleire veker for å kunne utføre komplekse og større arbeidsoppgåver i jernbanespora og i tilknyting til desse. Tryggleiken til dei som jobbar er éin av grunnane til at vi er nøydde til å stanse trafikken, seier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Her blir det stengt i sommar:

* Asker–Drammen på Drammenbanen, 20. juni–2. august, grunna rehabilitering av Lieråsen tunnel.

* Sandvika–Asker på Drammenbanen (berre lokallinja), 27. juni–2. august, grunna arbeid med nytt kontaktleidningsanlegg mellom Slependen og Høn.

* Spikkestadbanen, 20.–24. juli, grunna sporarbeid og vedlikehald.

* Oslo–Rygge/Mysen på Østfoldbanen. 27. juni–9. august, grunna arbeid ved Ski stasjon og Follobanen. Det er vestre linje mellom Oslo S og Rygge og austre linje og til Mysen som stengjer. Det vil gå tog på Østfoldbanen mellom Rygge og østfoldbyane/Göteborg.

(©NPK)