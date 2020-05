Sentralbanksjefen: Tangen skal ikkje lenger ha kontroll over AKO

innenriks

Ifølgje Olsen går føre seg det no eit arbeid for å sikre at det blir etablert «nødvendig avstand» mellom Oljefondet på den eine sida og AKO-systemet og dessutan Tangens personlege formue på den andre.

Han viser samtidig til at Noregs Banks hovudstyre allereie har forklart kvifor konkrete løysingar som sikrar dette, først kunne kome på plass etter at tilsetjinga av Tangen var offentleggjord.

– I tråd med premissane for vedtaket i hovudstyret 24. mars er utgangspunktet nettopp at Tangen ikkje lenger skal ha kontroll over AKO-forvaltninga, seier Olsen i ei pressemelding.

Sentralbanksjefen kjem med fråsegna etter at representantskapet i Noregs Bank måndag retta krass kritikk mot prosessen rundt tilsetjinga av Tangen.

Planen er at saka skal behandlast i hovudstyret 27. mai. Sjølve tilsetjingsavtalen vil bli gjord offentleg.

