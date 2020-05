innenriks

– Det skjer etter ei heilskapsvurdering der eg har kome til at eg har bidrege med mitt. Tre år er kort, og seks år for lenge, seier Mood til Aftenposten.

Mood vart vald som leiar for tre år i 2017.

– Eg har eigentleg eit prinsipielt utgangspunkt om at det er bra for organisasjonar at leiarverv går på rundgang. Det er kanskje ein yrkesskade at eg trur at det sunt med dynamikk og rotasjon, seier han.

Valnemnda jobbar no med å finne ein ny kandidat som skal veljast på landsmøtet i oktober.

(©NPK)