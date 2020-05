Regjeringa vil styrkje allmennlegetenesta med 1,6 milliardar

innenriks

– Vi skal sørgje for at det blir fleire fastlegar, at dei får kortare pasientlister og at dei får meir føreseielege arbeidsdagar, seier helseminister Bent Høie (H).

Måndag ettermiddag la han fram den nye handlingsplanen til regjeringa for allmennlegetenesta.

I handlingsplanen legg regjeringa opp til å styrkje fastlegeordninga med 1,6 milliardar kroner fram til 2024. Målet er å gjere fastlegeyrket meir attraktivt, å sikre betre kvalitet og å leggje til rette for ei rettare arbeidsdeling mellom legar og anna helsepersonell på kontoret.

