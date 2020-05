Norsk Friluftsliv fryktar slitasje og forsøpling på populære turistmål

innenriks

Ein av ti opplyser at dei vil besøkje Lofoten i sommar, ifølgje ei ny Ipsos-undersøking. Også Telemarkskanalen og Geiranger er populære turperler, og 300.000 og 255.000 vil sannsynlegvis besøkje desse stadene i sommar.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv skriv i ei pressemelding at dei er glade for at mange blir trekte mot naturen og friluftslivet, men meiner tala gir grunn til bekymring.

– Om alle skal presse seg saman i same turområde i ein kort sommarsesong, har både vi og naturen eit problem, seier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

– Fleire folk på same turstad betyr dessverre òg meir forsøpling og slitasje. Dersom nær ein halv million nordmenn tenkjer å besøkje Lofoten i sommarferien sin, kan dette får store konsekvensar, åtvarar han.

Norsk Friluftsliv håper folk tør å tenkje alternativt når dei planlegg ferien, slik at ein unngår eit unødig trykk og slitasje på dei mest kjende reisemåla.

