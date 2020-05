Noregs Banks representantskap har konkludert i Tangen-saka

innenriks

Representantskapet møttest måndag morgon klokka 7 for å halde det andre møtet sitt for å diskutere svara dei har fått frå hovudstyret i Noregs Bank om tilsetjingsprosessen.

– Vi har no behandla saka og har sendt merknadene våre til hovudstyret. Det einaste vi naturleg nok ikkje kan kome med merknader til, er tilsetjingsavtalen, fordi han ikkje eksisterer enno, seier leiaren i representantskapet Julie Brodtkorb til NTB etter møtet.

Ho vil førebels ikkje kommentere innhaldet i merknadene, men seier at dei vil bli lagde ut i sin heilskap av Noregs Bank, truleg i dag.

– Der kjem vi inn på alle dei aspekta i saka som vi stilte spørsmål om til hovudstyret.

Eit samrøystes representantskap har stilt seg bak merknadene som no er sende vidare. Brodtkorb seier at dei no er ferdige med behandlinga dei delane av saka som ikkje gjeld tilsetjingsavtalen.

– Avtalen vil vi ta opp til behandling i representantskapet når han ligg føre, seier ho.

